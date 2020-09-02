Ситуация с COVID-19 в Украине резко ухудшится: эпидемиолог назвал срок

К концу октября текущего года ситуация с эпидемией коронавируса в Украине может резко ухудшиться.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин. "Я думаю, что в ноябре месяце мы уже столкнемся с той ситуацией, как было в Италии или в Испании", – предупредил он.

Как пояснил медик, из-за резкого роста количества больных коронавирусом, в том числе в тяжелой форме, в больницах не будет коек для лечения тяжелых больных, а также будет дефицит медицинских работников.

Это может привести к тому, что медикам придется выбирать, кого из пациентов спасать, а кого нет.

"К сожалению, у нас в обществе создаются условия естественного отбора. Это не шутки", – подчеркнул врач.

В этом контексте он заявил, что для предотвращения наихудшего сценария в стране необходимо срочно профинансировать все социально-критические объекты – детские сады, школы, больницы, – чтобы они смогли обеспечить себя всем необходимым для выполнения всех санитарных норм на период пандемии коронавируса.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса в Украине для массового использования может появиться в марте 2021 года.