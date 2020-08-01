Ситуация с COVID-19 в Украине может стать критической: врач назвал срок

В октябре ситуация с коронавирусом в Украине может стать критической, так как будет пересекаться с сезонными болезнями.

Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита. "Наиболее критично, скорее всего, будет где-то во второй-третьей неделе октября, когда традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний", – уточнил он.

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По оценкам медика, по состоянию на 1 сентября ситуация будет примерно такой же, как в конце июля. В то же время он спрогнозировал небольшое ухудшение на юге страны за счет туристического сезона и наплыва отдыхающих.

Курпита добавил, что Киев также остается в зоне риска, поскольку в столицу традиционно приезжает много людей. А в заведениях города и в общественном транспорте как раз и передается вирус.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав готовится ко второй волне коронавируса в Украине, которая может произойти осенью.