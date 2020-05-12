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12 мая • обновлено в 06:27
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Ситуация критическая: в Черновицкой области произошла вспышка COVID-19

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В Черновицкой области произошла вспышка COVID-19. За 11 мая зарегистрировано 72 новых случая.

В больницы были доставлены 22 человека, умерли три пациента. Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Всего на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания COVID-19.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

"Свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных на коронавирус", – отмечено в сообщении.

Осачук добавил, что в связи с критической эпидемиологической ситуацией в области решили не ослаблять режим карантина.

Напомним, в Украине четыре региона стали лидерами антирейтинга по заражению COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 12 мая в мире коронавирусом заразились более 4,2 млн человек в мире. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Мексике – 1305, Бразилии – 451 и Боливии – 275.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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