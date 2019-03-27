Система образования в Украине устарела — экс-министр Израиля

Методы обучения не стоят на месте, программы, которые использовались образовательными учреждениями пятнадцать, десять, и даже пять лет назад, – перестают быть актуальными. Мир развивается, и нужно за ним успевать, чтобы после выпуска школьники и студенты были готовы к вызовам современности, а их знания были актуальными на каждом этапе.

В свое время это поняло правительство Израиля, которое полностью реформировало свою систему образования, внедряя опыт и инновации других стран, по праву став одним из государств с наилучшим образованием в мире. Теперь же они пробуют реализовать свой опыт в первой украинской инновационной школе Ukrainian Global School, которая открылась в Киеве.

Ее почетным президентом стал бывший министр образования Израиля Шай Пирон, который когда-то реформировал систему образования всей страны. Именно он рассказал OBOZREVATEL, каким должно быть образование в 21 веке.

– Вы провели большую работу в сфере реформирования израильской системы образования, а какие идеи вы реализовали в Ukrainian Global School?

– Мы делаем много вещей, например, учим детей верить в себя и шаг за шагом что-то менять. Верить в собственные силы, в свои мечты, выходить за рамки. Хочешь быть успешным – делай что-то по-новому, будь инновационным.

Мы никогда не говорим, что главное научиться каким-то техническим дисциплинам, потому что кто-то из наших учеников будет художником, а кто-то IT-специалистом. И тут нужны очень разные навыки, нет каких-то универсальных, например, IT-знаний, которые будут залогом успеха.

Шай Пирон

Израиль славится тем, что там на самом высоком уровне в мире преподают STEM, и это то, что мы принесли в Ukrainian Global School. И очень важно, что мы учим не только каким-то практическим навыкам, а и тому, чему в Украине, к сожалению, не учат – это так называемые навыки soft skills. Сюда входит лидерство, работа в команде, умение находить информацию и другое.

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STEM (S – science, T – technology, E – engineering, М – mathematics).

STEM употребляется для обозначения популярного направления в образовании, охватывающая естественные науки (Science), технологии (Technology), техническое творчество (Engineering) и математику (Mathematics). Это направление в образовании, при котором в учебных программах усиливается естественнонаучный компонент + инновационные технологии. Технологии используют даже в изучении творческих, художественных дисциплин.

И вот самое главное в нашей программе – это то, чтобы Ukrainian Global School была тем местом, куда дети идут с удовольствием. Мы не ждем каникул, а получаем удовольствие от каждого дня. Программа активности в школе построена таким образом, чтобы дети сюда приходили с охотой, чтобы в школе была приятная атмосфера. Это должно быть для них местом, где они могут реализоваться, где дети могут заниматься вещами, которые им нравятся.

– У вас по 20 человек в классе, как один преподаватель может работать над индивидуальностью каждого из них?

– Это как родители, если у тебя трое детей, то ты находишь время и подход к каждому из трех.

Многие учителя сейчас преподают по программе, которую составили еще 10 лет назад, грубо говоря – идут по накатанным рельсам. У нас все по-другому: к нам приходят учителя, которые переломали свое представление о процессе обучения, хотят поменять свой формат работы и мыслить по-новому.

Неважно, как преподавалли пять лет назад, для нас каждый новый набор класса, как последний.

У нас не дети думают, как понравится учителю, а учителя, в ходе общения с детьми, оценивают их способности и понимают, как заинтересовать каждого. Ученикам не обязательно делать одно и то же, но учителю главное понять, чем заинтересовать ребенка, чтобы это принесло конечный результат.

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– Ukrainian Global School работает уже полгода, какие первые успехи вы можете отметить?

– Пока рано говорить об итогах, у нас еще будет много каких-то нововведений, изменений, мы будем корректировать себя.

По поводу атмосферы, которая тут стоит, я даже не ожидал насколько она теплая. Когда был здесь летом, все были более зажаты, поэтому даже удивлен, что за столь короткое время получилось создать такую хорошую атмосферу.

Шаг за шагом мы вводим какие-то новые решения, курсы добавляем, разные программы. В Ukrainian Global School приезжают израильские преподаватели, которые обучают здешних педагогов, это действительно долгий процесс.

Но, допустим, если бы такая школа была открыта в сентябре в Израиле, то здесь результат намного лучше, потому что реализовано все более качественно.

– Есть ли в планах еще развивать подобные школы в Украине?

– Пока мы работаем с этой школой, но, конечно, хотелось бы.

– Что в нашем веке нужно ученику, чтобы по окончанию школы/ВУЗа достичь успеха?

– Счастье (смеется).

На самом деле я думаю, что многие, или даже все из них будут успешные. Во-первых, потому, что это как дерево: мы понемногу меняем их, меняем эту систему, и дети раскрываются шаг за шагом.

Мы берем во внимание то, что наши ученики не роботы, а люди, и вопрос не в технических каких-то знаниях, а важно иметь свою цель или мечту, и двигаться к ней, быть уверенным в себе. Для этого нас есть программы лидерства, где объясняем: если человек верит во что-то, то он будет двигать это направление. Обучение построено на решении задач, когда приходят какие-то идеи или чувства, и ты знаешь, как это постепенно воплотить в жизнь.

Например, в израильских школах занятия начинаются не с урока, а с настроя на продуктивное обучение. Кто-то занимается музыкой, кто-то медитирует, кто-то может молитвы прочитать, что угодно, но главное, чтобы у ребенка было настроение, и он был открыт к восприятию чего-то нового.

– Вы провели успешную реформу образования в Израиле, Украина же только начала этот путь, что вы можете посоветовать?

– Это очень важная реформа, и главное, чтобы со сменой правительства, в том числе и министра образования, следующий продолжил его путь. Потому что если решит все переделывать по-другому, то это будет провалом. Нужно придерживаться определенной линии, потому что программа у вас хорошая.

Например, почему такое хорошее образование в Финляндии? У них реформа была 15 лет тому назад, и все это время они придерживаются этой программы.

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