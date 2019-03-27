|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Система образования в Украине устарела — экс-министр Израиля

866Читать материал на украинском

Методы обучения не стоят на месте, программы, которые использовались образовательными учреждениями пятнадцать, десять, и даже пять лет назад, – перестают быть актуальными. Мир развивается, и нужно за ним успевать, чтобы после выпуска школьники и студенты были готовы к вызовам современности, а их знания были актуальными на каждом этапе.

В свое время это поняло правительство Израиля, которое полностью реформировало свою систему образования, внедряя опыт и инновации других стран, по праву став одним из государств с наилучшим образованием в мире. Теперь же они пробуют реализовать свой опыт в первой украинской инновационной школе Ukrainian Global School, которая открылась в Киеве.

Ее почетным президентом стал бывший министр образования Израиля Шай Пирон, который когда-то реформировал систему образования всей страны. Именно он рассказал OBOZREVATEL, каким должно быть образование в 21 веке.

Новости
Образование по-европейски: в Украине назвали достижения Болонской системы

– Вы провели большую работу в сфере реформирования израильской системы образования, а какие идеи вы реализовали в Ukrainian Global School?

– Мы делаем много вещей, например, учим детей верить в себя и шаг за шагом что-то менять. Верить в собственные силы, в свои мечты, выходить за рамки. Хочешь быть успешным – делай что-то по-новому, будь инновационным.

Мы никогда не говорим, что главное научиться каким-то техническим дисциплинам, потому что кто-то из наших учеников будет художником, а кто-то IT-специалистом. И тут нужны очень разные навыки, нет каких-то универсальных, например, IT-знаний, которые будут залогом успеха.

Шай Пирон

Шай Пирон

Израиль славится тем, что там на самом высоком уровне в мире преподают STEM, и это то, что мы принесли в Ukrainian Global School. И очень важно, что мы учим не только каким-то практическим навыкам, а и тому, чему в Украине, к сожалению, не учат – это так называемые навыки soft skills. Сюда входит лидерство, работа в команде, умение находить информацию и другое.

Новости
Современная школа откроется в этом году в столице

STEM (S – science, T – technology, E – engineering, М – mathematics).

STEM употребляется для обозначения популярного направления в образовании, охватывающая естественные науки (Science), технологии (Technology), техническое творчество (Engineering) и математику (Mathematics). Это направление в образовании, при котором в учебных программах усиливается естественнонаучный компонент + инновационные технологии. Технологии используют даже в изучении творческих, художественных дисциплин.

И вот самое главное в нашей программе – это то, чтобы Ukrainian Global School была тем местом, куда дети идут с удовольствием. Мы не ждем каникул, а получаем удовольствие от каждого дня. Программа активности в школе построена таким образом, чтобы дети сюда приходили с охотой, чтобы в школе была приятная атмосфера. Это должно быть для них местом, где они могут реализоваться, где дети могут заниматься вещами, которые им нравятся.

Новости
Что делать, если ребенка невозможно поднять в школу?

– У вас по 20 человек в классе, как один преподаватель может работать над индивидуальностью каждого из них?

– Это как родители, если у тебя трое детей, то ты находишь время и подход к каждому из трех.

Многие учителя сейчас преподают по программе, которую составили еще 10 лет назад, грубо говоря – идут по накатанным рельсам. У нас все по-другому: к нам приходят учителя, которые переломали свое представление о процессе обучения, хотят поменять свой формат работы и мыслить по-новому.

Неважно, как преподавалли пять лет назад, для нас каждый новый набор класса, как последний.

У нас не дети думают, как понравится учителю, а учителя, в ходе общения с детьми, оценивают их способности и понимают, как заинтересовать каждого. Ученикам не обязательно делать одно и то же, но учителю главное понять, чем заинтересовать ребенка, чтобы это принесло конечный результат.

Новости
Как спортивные секции влияют на оценки в школе

Ukrainian Global School работает уже полгода, какие первые успехи вы можете отметить?

– Пока рано говорить об итогах, у нас еще будет много каких-то нововведений, изменений, мы будем корректировать себя.

По поводу атмосферы, которая тут стоит, я даже не ожидал насколько она теплая. Когда был здесь летом, все были более зажаты, поэтому даже удивлен, что за столь короткое время получилось создать такую хорошую атмосферу.

Система образования в Украине устарела — экс-министр Израиля

Шаг за шагом мы вводим какие-то новые решения, курсы добавляем, разные программы. В Ukrainian Global School приезжают израильские преподаватели, которые обучают здешних педагогов, это действительно долгий процесс.

Но, допустим, если бы такая школа была открыта в сентябре в Израиле, то здесь результат намного лучше, потому что реализовано все более качественно.

Новости
Ученики школ-интернатов получили мотивационные книги

– Есть ли в планах еще развивать подобные школы в Украине?

– Пока мы работаем с этой школой, но, конечно, хотелось бы.

– Что в нашем веке нужно ученику, чтобы по окончанию школы/ВУЗа достичь успеха?

– Счастье (смеется).

На самом деле я думаю, что многие, или даже все из них будут успешные. Во-первых, потому, что это как дерево: мы понемногу меняем их, меняем эту систему, и дети раскрываются шаг за шагом.

Мы берем во внимание то, что наши ученики не роботы, а люди, и вопрос не в технических каких-то знаниях, а важно иметь свою цель или мечту, и двигаться к ней, быть уверенным в себе. Для этого нас есть программы лидерства, где объясняем: если человек верит во что-то, то он будет двигать это направление. Обучение построено на решении задач, когда приходят какие-то идеи или чувства, и ты знаешь, как это постепенно воплотить в жизнь.

Новости
Шанс на качественное образование: в Украине помогут выпускникам школ-интернатов

Например, в израильских школах занятия начинаются не с урока, а с настроя на продуктивное обучение. Кто-то занимается музыкой, кто-то медитирует, кто-то может молитвы прочитать, что угодно, но главное, чтобы у ребенка было настроение, и он был открыт к восприятию чего-то нового.

– Вы провели успешную реформу образования в Израиле, Украина же только начала этот путь, что вы можете посоветовать?

– Это очень важная реформа, и главное, чтобы со сменой правительства, в том числе и министра образования, следующий продолжил его путь. Потому что если решит все переделывать по-другому, то это будет провалом. Нужно придерживаться определенной линии, потому что программа у вас хорошая.

Например, почему такое хорошее образование в Финляндии? У них реформа была 15 лет тому назад, и все это время они придерживаются этой программы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения