Система лабораторных тестирований до пандемии COVID-19 в Украине была разрушена, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в началу мировой пандемии коронавируса в марте-апреле 2020 года в Украине была полностью разрушена система лабораторных центров, которые могли бы сделать тест на COVID-19.

Как он отметил в интервью "Радио Свобода", тогда в стране в сутки делали 200 тестов. Сейчас этот показатель вырос к как минимум 20 тысячам тестов.

По словам Степанова, до начала пандемии, оборудование для лабораторий обновлялось еще в 2009 году.

"Мы идем дальше, закупаем новое оборудование. К началу пандемии, последний раз новое оборудование для лабораторных центров покупалось в 2009 году. Сейчас мы практически обновили полностью весь состав оборудования, необходимого для тестирований, также мы продолжаем учить людей делать эти тесты. У нас есть команда вирусологов, которая проехала все без исключения области. Что касается самих тестов, то мы имеем четкий алгоритм того, что человек должен делать, когда у него есть соответствующая симптоматика. Он должен обратиться к своему семейному врачу, а тот должен отправить мобильную бригаду, которая сделает тестирование. Государство в полном объеме платит за эти услуги медицинским работникам", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что ПЦР-тесты на коронавирус (COVID-19) могут дать ложный результат.

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