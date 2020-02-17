"Сирия и Ливия ждут тебя, малыш!" Оккупанты в Крыму похвастались "афганскими подвигами" перед детьми: фото

В аннексированном Севастополе для детей решили показать реконструкцию боев советской армии в Афганистане.

Фото с местного парка "Патриот" в Twitter опубликовал блогер Vitauskas (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми twitter.com/Vitauskas_A

"Ничего особенного, это в Севастополе в парке “Патриот” оккупанты устроили для детишек реконструкцию “подвигов” советских интервентов в Афганистане. Сирия и Ливия ждут тебя, малыш! А еще сколько есть стран, где не рыдают матери и не гибнут дети, ничего не знающие о “русском мире”", – прокомментировал он снимки.

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми twitter.com/Vitauskas_A

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми twitter.com/Vitauskas_A

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми twitter.com/Vitauskas_A

Ничего особенного, это в Севастополе в парке "Патриот" оккупанты устроили для детишек реконструкцию "подвигов" советских интервентов в Афганистане.



Сирия и Ливия ждут тебя, малыш! А ещё столько есть стран,где не рыдают матери и не гибнут дети, ничего не знающие о "русском мире"! pic.twitter.com/0N3Ramvm4I — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму во время одного из мероприятий детей одели в форму Вооруженных сил РФ.

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