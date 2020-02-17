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17 февраля • обновлено в 20:48
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"Сирия и Ливия ждут тебя, малыш!" Оккупанты в Крыму похвастались "афганскими подвигами" перед детьми: фото

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В аннексированном Севастополе для детей решили показать реконструкцию боев советской армии в Афганистане.

Фото с местного парка "Патриот" в Twitter опубликовал блогер Vitauskas (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми

twitter.com/Vitauskas_A

"Ничего особенного, это в Севастополе в парке “Патриот” оккупанты устроили для детишек реконструкцию “подвигов” советских интервентов в Афганистане. Сирия и Ливия ждут тебя, малыш! А еще сколько есть стран, где не рыдают матери и не гибнут дети, ничего не знающие о “русском мире”", – прокомментировал он снимки.

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми

twitter.com/Vitauskas_A

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми

twitter.com/Vitauskas_A

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми

Оккупанты в Крыму устроили реконструкцию "афганских подвигов" перед детьми

twitter.com/Vitauskas_A

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму во время одного из мероприятий детей одели в форму Вооруженных сил РФ.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а американских интервентов в Афгане,Ираке,Ливии,Сирии итд,не.не выдвинули?
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злой укр
злой укр
реконструкции боёв под Крутами и "геройство" дивизии СС "Галичина" напомнить?!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-она любит хвалится трусами
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