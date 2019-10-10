Идет потепление: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

В Украину в четверг, 10 октября, с Западной Европы продолжит поступать теплый воздух, который постепенно охватит всю территорию страны, все это будет сопровождаться сильным ветром.

Так, в западных и северных областях местами вероятен небольшой дождь, на остальной территории – без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине Иллюстрация

Температура ночью 4-9°, на юге страны местами 10-14°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7°, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в Одесской и Николаевской областях до 23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла.

В Киеве 10 октября без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко уточнила, что на территории Украины в четверг, 10 октября, прогнозируется потепление. Дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны.

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