Синоптики уточнили прогноз погоды на вторник и сказали, где пройдут дожди

Во вторник, 13 октября, в некоторые регионы Украины вернутся дожди, но похолодания пока что не будет.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Сильные осадки пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Также дождей стоит ожидать жителям остальных западных областей, а также Винницкой, Одесской и Николаевской.

Температура воздуха на западе будет наиболее низкой в Украине – от 15 до 20 градусов тепла. В остальных областях ожидается от 20 до 24 выше нуля.

В Киеве во вторник +20...+22 градуса днем, +11...+13 ночью, без осадков.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 октября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине следующей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.