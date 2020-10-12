Синоптики уточнили прогноз погоды на вторник и сказали, где пройдут дожди
Осадки охватят запад Украины, а также Винницкую, Одесскую и Николаевскую области
Самые сильные дожди пройдут на Закарпатье, Буковине, Прикарпатье и Львовщине
Тепло сохранится, местами до +24 градусов
Во вторник, 13 октября, в некоторые регионы Украины вернутся дожди, но похолодания пока что не будет.
Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Сильные осадки пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Также дождей стоит ожидать жителям остальных западных областей, а также Винницкой, Одесской и Николаевской.
Температура воздуха на западе будет наиболее низкой в Украине, от 15 до 20 градусов тепла. В остальных областях ожидается от 20 до 24 выше нуля.
В Киеве во вторник +20 +22 градуса днем, +11 + 13 ночью, без осадков.
Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине следующей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.