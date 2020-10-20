Синоптики уточнили прогноз погоды на среду в Украине: где будет тепло

В среду, 21 октября, в Украине ожидается сухая погода почти во всех регионах, а воздух прогреется от +10 до +17 градусов.

Как сказано в прогнозе Укргидрометцентра, небольшие осадки вероятны лишь на севере: в Черниговской и Сумской областях.

Наиболее низкие температуры будут на севере и востоке, где столбик термометра будет показывать от 10 до 13 градусов.

На западе и в центре Украины ожидается от 11 до 15 градусов, а на юге будет еще теплее – до +17 градусов.

Погода в Украине на среду, 21 октября. Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.