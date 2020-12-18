Синоптики уточнили прогноз погоды на католическое Рождество

Синоптики рассказали, какой будет погода 25 декабря – на Рождество по новому стилю (западному обряду), которое в народе называют "католическим".

Как отметил в комментарии OBOZREVATEL синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, с 24 декабря в Украине ожидается потепление.

"Ночью морозов может уже не быть, температура будет колебаться около 0 градусов. 25 декабря будет достаточно тепло", – сообщил он.

Температура воздуха днем может достигать +5...+7 градусов.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз на 25 декабря, согласно которому этот день будет достаточно морозным.

"Ночью просчитывается мороз 7-10 градусов. Днем будет -4...-5 градусов", – утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода на новогодние и рождественские праздники в Украине не будет по-настоящему зимней. Температура будет колебаться в пределах 0 градусов, днем воздух будет прогреваться до +1...+2 градусов.