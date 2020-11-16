Синоптики спрогнозировали в Украине снег и гололедицу во вторник

Погода в Украине во вторник, 17 ноября, будет прохладной, местами морозной. В некоторых регионах ожидаются осадки в виде дождей и снега.

Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили о гололедице на дорогах в восточных областях (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Также в этом регионе прогнозируют снег. Днем на востоке и юго-западе небольшие дожди, в Житомирской и Киевской областях – мокрый снег.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 тепла до 4 мороза, на востоке до -6; днем от 1 мороза до 4 тепла.

В западных и Одесской области ночью 2-7 тепла, днем от 6 до 11 градусов.

В Киеве во вторник днем мокрый снег; температура воздуха ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем +5 +10.

Прогноз погоды в Украине во вторник, 17 ноября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 и 19 ноября существенных осадков не будет, но температура снизится до 9 мороза.