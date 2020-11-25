Синоптики спрогнозировали тепло в Украине в четверг: где ждать солнечную погоду. Карта

Погода в Украине в четверг, 26 ноября, будет сухой и теплой, в некоторых регионах солнечной.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер ожидается юго-западным 3-8 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Солнечная погода прогнозируется в западных, Киевской и Черниговской областях. На остальной территории пасмурно (за исключением Крыма).

Температура воздуха днем от 5 до 8 тепла, на западе до +9. Прохладнее всего будет на востоке страны – от 2 до 4 тепла.

В ночное время +2 +4, небольшие морозы ожидаются на западе и востоке – до -4.

В Киеве солнечно, днем от 5 до 7 тепла, ночью +1 +3.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября. Укргидрметцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 28 и 29 ноября, в Украине похолодает, вернутся снег и дожди.