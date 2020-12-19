Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на воскресенье: где ждать снега и гололеда

Погода в Украине в воскресенье, 20 декабря, будет преимущественно облачной и без осадков. Однако в северо-восточных регионах возможен мокрый снег.

Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр. Синоптики также предупреждают об ухудшении в этот день видимости на дорогах Киева.

Так, с ночи и до утра воскресенья регионы местами накроют туманы. В восточных и северных областях возможна гололедица. Ветер будет 3-8 м/с, переменных направлений.

Небольшой снег в этот день прогнозируют в Черниговской, Полтавской областях, местами на Сумщине, Киевщине, Черкасщине и Днепропетровщине. На остальной территории осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря meteo.gov.ua

Столбики термометров ночью и днем будут показывать от -3 до +2 градусов. На востоке прогнозируют ночные заморозки до -5, а днем на западе и крайнем юге потеплеет до +4... + 6 градусов.

Погода в Киеве в воскресенье ожидается без существенных осадков. Однако ночью и утром 20 декабря будет наблюдаться туман, из-за которого в столице объявлен І уровень опасности.

Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах от нуля до +2 градусов. Ветер – переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Киеве на 20 декабря meteo.gov.ua

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