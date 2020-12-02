Синоптики спрогнозировали аномальную погоду на декабрь в Украине

Погода в декабре в Украине будет теплой. По прогнозам синоптиков, начало месяца будет по-настоящему зимним и холодным, однако на "экваторе" ожидается потепление.

Температура воздуха будет достигать от -3...4° C мороза. Это на 1,5 градуса выше средних многолетних значений, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет gazeta.ua.

"Существенный осадков ближайшую неделю не будет. Разве что на Западе возможны в виде дождя или мокрого снега. Холод ожидается с Востока. Там температура будет достигать от -5...10° C мороза", – отметила Голеня.

В центре страны температура будет выше – до -8°C мороза. На крайнем Западе температура воздуха будет достигать около 0...+1° C.

"На Закарпатье ожидается теплая дневная температура от +10...12° C тепла. Поэтому в декабре будет умеренно тепло, особенно на Прикарпатье", – уточнила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что первый календарный месяц зимы в Украине будет холодным.