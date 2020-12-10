Синоптики рассказали, порадует ли Новый год в Украине "зимней сказкой"

Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Существенное похолодание может начаться лишь во второй половине января.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. По ее словам, похолодание в Украину придет после 20 декабря, а также уже после Нового года.

"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – сообщила она.

Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.

"В последние годы выпадало очень незначительное количество осадков. Если выпадало, то один день в каждом месяце. Сейчас будет то же самое", – сказала она.

Отметим, ранее народный синоптик Леонид Горбань также выразил убеждение, что на новогодне-рождественские праздники погода не порадует зимней сказкой.

Также ранее синоптики дали прогноз погоды до конца 2020 года в Украине, пообещав мороз на День святого Николая и "мокрый" Новый год.

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал в Украине зимнее "бабье лето". По его словам, зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом.