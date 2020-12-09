Синоптики рассказали о погоде в Украине на День святого Николая

На День святого Николая, 19 декабря, погода в Украине, скорее всего, будет по-настоящему зимней. Вместе с тем, альтернативные прогнозы не исключают потепления в этот период.

Так, в статье для OBOZREVATEL заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова отметила, что разработанная синоптиками модель показала вероятность существенного похолодания 18-22 декабря.

"Около 20 декабря должны пойти окончательные зимние процессы", – объяснила она, уточнив, что точные температурные показатели пока рассчитать невозможно.

В свою очередь, народный синоптик Владимир Деркач полагает, что на Николая погода будет несвойственно теплой для зимнего периода и бесснежной.

"В декабре мы вообще не ожидаем сильных морозов. На Николая ночью возможна минусовая температура, но днем будет плюс", – сказал он.

Напомним, еще один народный синоптик Леонид Горбань заявлял, что, начиная с 20 декабря, стоит ожидать морозов до -10...-13 градусов и снега. Однако продержится такая погода недолго, и Новый год украинцы будут встречать с оттепелью и дождем.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что с 10 декабря в Украину придет потепление. Температура воздуха в течение дня будет примерно на уровне нуля или минимальных минусовых температур.

Напомним, 9 декабря в 14 областях нашей страны объявили штормовое предупреждение из-за ветра 15-20 м/с. В связи с этим людей предупредили о І уровне опасности (желтом).