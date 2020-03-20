Синоптики рассказали о погоде перед выходными в Украине

В пятницу, 20 марта, в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью.

На западе – во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях – днем возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дневная температура в этом регионе будет колебаться в пределах 12−14 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 4−6 градусов тепла. В Закарпатской области днем температура повысится до 16−18°С тепла.

Погода в Украине 20 марта myslo.ru

В северных областях будет несколько прохладнее. Максимальная температура там составит 11-13 градусов, минимальная – 5-7 (ночью).

В центральных регионах – облачно, а воздух прогреется до 12-14 градусов. Немного теплее будет на юге Украины –15-17 градусов.

В Херсоне ночная температура может опуститься до +1°С, а в Запорожье ночью возможны заморозки до -1°С.

На востоке страны днем столбик термометра поднимется до 12−14°С тепла, а ночью температурные показатели составят 2−5°С тепла.

В Киеве днем будет до +12, а ночью температура опустится до 5−7°С тепла. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Осадков в столице на протяжении суток не ожидается.

Погода в Украине 20 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

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