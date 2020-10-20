Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

Уже 22-25 октября в Украину снова вернется теплая погода. Впрочем задержится она только на четыре дня – до 26 октября.

Об этом сообщили на странице "Метеопост" в Facebook, отметив, что потепление связано с пребыванием над Европой теплой воздушной массы.

Дневная температура в Украине в указанные дни составит +17...+19, на юге – +20...+ 22. Ожидается переменная облачность, умеренный ветер 4-6 м/с, впрочем осадков не предвидится.

Теплая воздушная масса над Европой вернула в Украину бабье лето. Facebook "Метеопост"

"С началом следующей недели снова похолодает и могут начаться ночные и утренние заморозки. Сейчас самое время автомобилистам установить зимние шины", – предупредили синоптики.

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