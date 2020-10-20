Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло
Уже 22-25 октября в Украину снова вернется теплая погода. Впрочем задержится она только на четыре дня – до 26 октября.
Об этом сообщили на странице "Метеопост" в Facebook, отметив, что потепление связано с пребыванием над Европой теплой воздушной массы.
Дневная температура в Украине в указанные дни составит +17...+19, на юге – +20...+ 22. Ожидается переменная облачность, умеренный ветер 4-6 м/с, впрочем осадков не предвидится.
"С началом следующей недели снова похолодает и могут начаться ночные и утренние заморозки. Сейчас самое время автомобилистам установить зимние шины", – предупредили синоптики.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 октября в Украине ожидается прохладная погода, однако осадков не будет. Наиболее высокая температура в стране установится на юге – от 12 до 16 градусов выше нуля.
Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что погода в ноябре 2020-го обещает быть прохладной и дождливой в ряде областей. Более того, в некоторых регионах может выпасть первый снег.