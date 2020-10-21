Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Киеве

Нынешняя зима в столице Украины должна быть похожей на прошлогоднюю – теплую и бесснежную.

Такой прогноз специалистов озвучила начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич в комментарии УНН.

При этом могут быть морозные дни, но так холодно, как раньше, уже не будет, уточнила она.

"Учитывая наши исторические данные, мы можем сказать, что все зимы последние 30 лет – выше климатической нормы. Почти большинство из них. А последние зимы – вообще уже отличаются от климатической нормы", – заявила Донич.

Она отметила, что в минувшем году метеорологическая осень пришла в столицу раньше, чем в нынешнем – примерно 18 сентября. В октябре был период бабьего лета и потепление. Далее теплая погода держалась устойчиво – "не по-зимнему, а по-осеннему".

"Если сравнивать с прошлым годом, сейчас в столице холоднее", – добавила эксперт.

При этом утверждать, что метеорологическая зима в Киев не придет, специалисты по долгосрочным прогнозам не могут. Объясняют это тем, что климат сильно меняется, и делать точные прогнозы даже на короткий период времени нельзя.

"Доверять прогнозам можно только на 3-5 дней", – отметила Донич.

Как сообщил OBOZREVATEL, погода в ноябре 2020-го обещает быть прохладной и дождливой в ряде областей. Более того, в некоторых регионах может выпасть первый снег.