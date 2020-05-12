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12 мая • обновлено в 18:40
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Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание. Карта

1.9т
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На запад Украины ворвалось похолодание, далее атмосферный фронт продвигается на восток через центр страны.

По состоянию на 15:00 во Львове температура воздуха упала до +6 градусов, в то время как в Харькове она достигла 23 тепла, сообщил в Facebook начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

112.ua

"Львов уже ощутил на себе дыхание Арктики. На 15:00 там всего +6. В то же время в Черкассах +16, а в Харькове почти жара +23", – подчеркнул он.

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Виталий Постригань/Facebook

Синоптик добавил, что похолодание движется в восточном направлении через центральную часть Украины, где уже наблюдаются грозы с более интенсивными ливнями.

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Виталий Постригань/Facebook

Как уточняет синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич, сейчас в южных, центральных и северных областях отмечаются грозы, местами с градом и шквалами до 20 м/с.

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Игорь Кибальчич/Facebook

"Грозы выстроились в 2 параллельные полосы – на предфронтальной линии неустойчивости и непосредственно на самом холодном фронте. Приземный анализ от Метеорологического института Нидерландов наиболее верно отражает синоптическую обстановку сегодня днём в нашей стране", – написал он в Facebook.

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Синоптики рассказали, где в Украине ожидать резкое похолодание

Игорь Кибальчич/Facebook

В свою очередь Постринань добавил, что в ближайшую ночь ожидаются заморозки на поверхности грунта от 0 до 5.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие страны Европы утром 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами составляла до 10 сантиметров.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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западенский рогуль
западенский рогуль
от москали кляти снигу наслалы ,требо було стину яйценюха будуваты
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Silchenko Alex
Silchenko Alex
западенский рогуль, цюкця не цитатель, цюкця песатель на ставке. Написано - атмосферный фронт продвигается с запада на восток. У ботофермы рефлекс на слюноотделение. Собачки пригожина.
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