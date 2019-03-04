Синоптики прогнозируют аномальное тепло на 8 марта в Украине

На территории Украины 8 марта, в Международный женский день, прогнозируется теплая и солнечная погода, существенных осадков не ожидается.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха ночью составит 0-6, днем 10-16 градусов тепла.

В частности, на западе ожидается 11-15 градусов тепла, на востоке +7... +14, на севере +10... +13, на юге и в Крыму +5... +15.

В центре Украины и в Киеве также будет тепло, температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 11-15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские синоптики пообещали теплую весну, которая удивит рекордной жарой и резкими перепадами температуры.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!