Синоптики предупредили украинцев о снеге с дождем и существенных морозах во вторник

Погода в Украине во вторник, 8 декабря, будет преимущественно солнечной, но не обойдется без осадков. Температура воздуха существенно снизиться.

По данным Украинского гидрометцентра, в северо-восточной части страны на дорогах местами гололедица.

Ветер прогнозируют северо-восточный 7-12 м/с, в западных областях порывы до 15-20 м/с.

На юге, в Карпатах и Закарпатье Осадки ожидается небольшой мокрый снег и дожди.

Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 4 мороза, в западных и южных областях до +2 +5.

Ночью морозы достигнут 3-8 градусов, на севере до -11.

Погода в Киеве во вторник будет солнечной, но также морозной. Днем от -2 до -4 градусов, ночью -8 -10.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 8 декабря. Укргидрометцентр

В то же время Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в столицу пришла метеорологическая зима.

"Стойкий переход среднесуточной температуры в Киеве произошел в последний день осени – 30 ноября. Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0 градусов свидетельствует о начала метеорологической зимы", – уточняется на странице обсерватории в Facebook.

Facebook обсерватории имени Срезневского.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, когда в Украину придет потепление.