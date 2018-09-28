МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Синоптики предупредили украинцев о перепадах настроения: когда ожидать

1.6тЧитать материал на украинском

Украинцы в ближайшие выходные будут чувствовать перепады эмоциональной активности из-за погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно графику температуры по показателю Миссенарда, 29-30 сентября будет умеренная теплонагрузка.

"Человек чувствует умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущение - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", – сказано в сообщении.

Новости
В Украину идут заморозки с дождями: появился прогноз погоды на начало октября

В связи с погодными условиями, может вырасти возбудимость и раздражительность, ослабнуть иммунитет и повыситься сонливость. Такая же ситуация будет наблюдаться в начале рабочей недели.

Синоптики предупредили украинцев о перепадах настроения: когда ожидать

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали о погоде в последние дни сентября.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги