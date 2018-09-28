Синоптики предупредили украинцев о перепадах настроения: когда ожидать

Украинцы в ближайшие выходные будут чувствовать перепады эмоциональной активности из-за погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно графику температуры по показателю Миссенарда, 29-30 сентября будет умеренная теплонагрузка.

"Человек чувствует умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущение - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", – сказано в сообщении.

В связи с погодными условиями, может вырасти возбудимость и раздражительность, ослабнуть иммунитет и повыситься сонливость. Такая же ситуация будет наблюдаться в начале рабочей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали о погоде в последние дни сентября.