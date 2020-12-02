Синоптики предупредили украинцев о морозе, дождях и снеге в среду

Погода в Украине в среду, 2 декабря, ожидается прохладной с дневными "минусами", а также снегом.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер прогнозируется восточный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Снег пойдет в северных, центральных и Житомирской областях, на юге и Запорожье – дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 4 мороза, в южных областях до 4 тепла, а на западе до -10.

Днем от 1 тепла до 1 мороза, на юге – +3...+7.

Погода в Киеве в среду будет снежной, ночью – от 1 до 3 мороза, днем – от 1 мороза до 1 тепла.

Прогноз погоды Украине на 2 декабря. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что первый календарный месяц зимы в Украине будет холодным.