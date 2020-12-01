Синоптики предупредили украинцев о морозе, дождях и снеге в среду
Ночные морозы достигнут 10 градусов
Теплее всего будет на юге, на остальной территории страны минусовая температура ожидается даже днем
Погода в Украине в среду, 2 декабря, ожидается прохладной с дневными "минусами", а также снегом.
По данным Украинского гидрометцентра, ветер прогнозируется восточный и северо-восточный, 7-12 м/с.
Снег пойдет в северных, центральных и Житомирской областях, на юге и Запорожье – дожди.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 4 мороза, в южных областях до 4 тепла, а на западе до -10.
Днем от 1 тепла до 1 мороза, на юге +3 +7.
Погода в Киеве в среду будет снежной, ночью от 1 до 3 мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что первый календарный месяц зимы в Украине будет холодным.