Синоптики предупредили украинцев о гололедице в четверг

Погода в Украине в четверг, 3 декабря, будет пасмурной, а осадки выпадут только ночью и утром.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

В северных и центральных областях в ближайшую ночь и утром ожидается небольшой мокрый снег, в дальнейшем осадков не прогнозируется.

На дорогах на западе, севере и центре страны местами гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 мороза, в Карпатах – до -13.

Днем по стране от 2 мороза до 3 тепла, на юге – около 0. В южных областях – +4...+9.

В Киеве в четверг ночью от 1 до 3 мороза, днем – до +2.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют теплую погоду в декабре, однако начало месяца будет зимним и холодным.