Синоптики предупредили украинцев о гололедице в четверг

Погода в Украине в четверг, 3 декабря, будет пасмурной, а осадки выпадут только ночью и утром.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В северных и центральных областях в ближайшую ночь и утром ожидается небольшой мокрый снег, в дальнейшем осадков не прогнозируется.

На дорогах на западе, севере и центре страны местами гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 мороза, в Карпатах до -13.

Днем по стране от 2 мороза до 3 тепла, на юге около 0. В южных областях +4 +9.

В Киеве в четверг ночью от 1 до 3 мороза, днем до +2.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют теплую погоду в декабре, однако начало месяца будет зимним и холодным.