Синоптики предупредили украинцев о гололедице и дождях со снегом в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 24 декабря, будет с осадками – дожди и снег накроют почти всю территорию страны. В некоторых регионах немного потеплеет.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. В большинстве областей – северных, центральных и восточных – ожидается гололедица на дорогах, объявлен І (желтый) уровень опасности (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Предупреждение о гололедице на дорогах. Укргидрометцентр

Дожди и мокрый снег пойдут во всех областях, кроме восточных.

Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 0 до 4 тепла, на севере и востоке -1 -7.

Днем в центральных областях от 0 до 2 тепла, в западных и южных +5 +9. Холоднее всего будет также на севере и востоке – от 1 до 3 мороза.

Погода в Киеве в четверг прогнозируется с осадками (мокрый снег и дождь), днем и ночью от 0 до 2 тепла.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 24 декабря. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на католическое Рождество, 25 декабря.