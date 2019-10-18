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18 октября • обновлено в 10:49
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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

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На территории Украины в пятницу утром, 18 октября, ожидается сильный туман.

По прогнозу Укргидрометцентра, на большей части территории страны видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Синоптики также сообщили, что в большинстве областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Туман

Туман

24 канал

Новости
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В частности, пожарная опасность наблюдается в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинства районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

На западе страны температура воздуха достигнет +23 градусов. В центре ожидается +19…+21 градус. На востоке будет +18…+20 градусов. На юге до +20.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине. Стало известно, когда выпадет снег.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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