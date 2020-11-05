Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 5 ноября

Погода в Украине днем 5 ноября ожидается с осадками на западе и местами на севере. Большинство же регионов накроют туманы, видимость составит 200-500 метров.

В связи с таким метеоявлением в стране объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах в четверг будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, который начался еще с ночи, местами будет идти и днем. В частности, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Температура воздуха днем составит +4... +11, на Закарпатье +9... + 14 градусов. В Карпатах тоже местами возможен дождь, воздух прогреется до 0... +5. В указанных регионах ожидается северо-западный ветер 5-10 м/с.

На севере Украины так же будет облачно с прояснениями, днем местами на Волыни, Житомирщине и Черниговщине пройдет небольшой дождь. Туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, столбики термометров будут показывать в среднем +5... +10 градусов.

В центральных регионах в четверг хоть и облачно, но без осадков. Области накроют туманы, будет наблюдаться северо-западный ветер 5-10 м/с, температура воздуха достигнет +5... +12.

На востоке и юге страны ожидается аналогичная погода с прояснениями, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Хотя в восточных областях днем будет +5... +12, а в южных, в частности в Крыму, теплее – в пределах +9... +15 градусов.

В столице Украины Киеве 5 ноября днем синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, погода будет облачной с прояснениями, ветер северо-западный 5-10 м/с, туман. Температура воздуха +8... +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Натальи Диденко, мощный антициклон из Европы оттеснит дожди в Украине, поэтому 6-8 ноября осадков не ожидается.