Синоптики предупредили о заморозках в Украине: прогноз погоды на субботу

Погода в Украина в субботу, 19 сентября, будет прохладной, местами ожидаются небольшие заморозки.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, осадков по стране не будет, ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 тепла, в большинстве западных, северных, центральных областях на поверхности грунта, а в Карпатах в воздухе, заморозки от 0 до 3 градусов.

Днем ожидается от 16 до 21 тепла, в южных областях +6+11 градусов.

В Киеве 19 сентября сухо, днем +18+20 градусов, ночью от 6 до 8 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября похолодание еще задержится в Украине, максимальная температура воздуха будет на юге и юго-востоке – 20-24 тепла.