Синоптики предупредили о туманах: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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  • Максимальная температура воздуха достигнет 15 градусов

  • Минимальная – до 1 тепла

Синоптики спрогнозировали туманы в Украине 8 ноября

Погода в Украине в воскресенье, 8 ноября, будет солнечной и сухой.

По данным Украинского гидрометцентра, в большинстве областей страны ожидаются туманы утром и вечером.

Осадков по Украине синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 тепла; днем +7+12, на юге и западе до 15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы на следующей неделе, с 9 ноября, которые принесет воздух арктического происхождения.

Напомним, что, согласно народным приметам, 8 ноября может показать, какой будет погода в ближайшем будущем.

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