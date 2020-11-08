Синоптики предупредили о туманах: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 8 ноября, будет солнечной и сухой.

По данным Украинского гидрометцентра, в большинстве областей страны ожидаются туманы утром и вечером.

Осадков по Украине синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 тепла; днем +7+12, на юге и западе до 15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы на следующей неделе, с 9 ноября, которые принесет воздух арктического происхождения.

Напомним, что, согласно народным приметам, 8 ноября может показать, какой будет погода в ближайшем будущем.