Синоптики предупредили о туманах: прогноз погоды в Украине на воскресенье
Максимальная температура воздуха достигнет 15 градусов
Минимальная – до 1 тепла
Погода в Украине в воскресенье, 8 ноября, будет солнечной и сухой.
По данным Украинского гидрометцентра, в большинстве областей страны ожидаются туманы утром и вечером.
Осадков по Украине синоптики не прогнозируют.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 тепла; днем +7+12, на юге и западе до 15 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы на следующей неделе, с 9 ноября, которые принесет воздух арктического происхождения.
Напомним, что, согласно народным приметам, 8 ноября может показать, какой будет погода в ближайшем будущем.