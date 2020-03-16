Появился морозный прогноз погоды по Украине

В понедельник, 16 марта, в Украине ожидается холодная погода со значительными заморозками.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что холод будет ощущаться сильнее из-за повышенной влажности и шквального ветра.

Днем погода будет теплой и солнечной. В западных регионах воздух прогреется до +8… +12 градусов.

Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине Апостроф

Немного прохладнее будет на севере, в центре и на юге Украины, где столбики термометров опустятся до +5… +8 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны, где температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов.

Ночью в Украине температура воздуха достигнет отметки в -7 градусов. В среднем морозы будут удерживаться на уровне -4…-6 градусов. В Закарпатской области и некоторых южных регионах немного теплее – от -2 до -5 градусов.

В течение дня ожидаются порывы ветра до 10 м/с. Небо над Украиной будет ясным с переменной облачностью.

В Киеве 16 марта температура ночью до -5, а днем до +8. Осадков не прогнозируют.

Погода 16 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что март-2020 в Украине будет аномально теплым и с осадками в пределах нормы.

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