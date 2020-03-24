В Украине 24-25 марта сохранится холодная погода, но без осадков. При этом порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Сильный ветер будет наблюдаться в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах.

Погода в Украине

"24 марта в высокогорье восточной части Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отмечено в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7 градусов мороза, днем ​​-3+3 градуса. На юге и востоке ночью ожидается около 0 градусов, днем ​​до +2+7.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в Украине будет сухая и солнечная погода, однако столбики термометров снова покажут "минус". Средняя температура днем ​​будет достигать +6.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!