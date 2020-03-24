В Украине 24-25 марта сохранится холодная погода, но без осадков. При этом порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Сильный ветер будет наблюдаться в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах.
Погода в Украине
"24 марта в высокогорье восточной части Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отмечено в сообщении.
По прогнозу синоптиков, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7 градусов мороза, днем -3+3 градуса. На юге и востоке ночью ожидается около 0 градусов, днем до +2+7.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в Украине будет сухая и солнечная погода, однако столбики термометров снова покажут "минус". Средняя температура днем будет достигать +6.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.