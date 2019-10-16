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16 октября • обновлено в 09:55
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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

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На территории Украины в среду утром, 16 октября, ожидается сильный туман.

По прогнозу Укргидрометцентра, в центральных, южных, восточных, местами северных областях и в Карпатском регионе видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 °, днем – от 18 до 23°.

Туман

Туман

24 канал

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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

15-18 октября во Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинстве районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был зафиксирован новый погодный рекорд – самая высокая температура воздуха для этого периода осени.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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