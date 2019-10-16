Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

На территории Украины в среду утром, 16 октября, ожидается сильный туман.

По прогнозу Укргидрометцентра, в центральных, южных, восточных, местами северных областях и в Карпатском регионе видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 °, днем – от 18 до 23°.

Туман 24 канал

15-18 октября во Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинстве районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был зафиксирован новый погодный рекорд – самая высокая температура воздуха для этого периода осени.

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