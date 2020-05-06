Синоптики предупредили о похолодании в Украине: сильнее накроют дожди
В четверг, 7 мая, в Украине ожидается дождливая и прохладная погода.
Грозы покинут территорию страны. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.
Температурный максимум составит 21 градус тепла.
Ветер по всей Украине будет западным 5-10 м/с.
Холоднее всего будет на западе страны – днем столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла.
В западных областях ожидаются сильные ливни и снижение температуры. Днем будет +11...+16, ночью до +5.
Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.
В центре страны будет теплее. Днем столбики покажут +14...+16, однако усилятся дожди.
На юге ожидаются незначительные осадки и относительно теплая погода. На востоке столбики термометров покажут максимум по Украине – 21 градус тепла.
В Киеве 7 мая будет до +15 днем и сильный дождь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в мае погода на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.