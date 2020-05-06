В четверг, 7 мая, в Украине ожидается дождливая и прохладная погода.

Грозы покинут территорию страны. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

Температурный максимум составит 21 градус тепла.

Ветер по всей Украине будет западным 5-10 м/с.

Холоднее всего будет на западе страны – днем столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла.

Синоптики предупредили о похолодании в Украине meteoprog.ua

В западных областях ожидаются сильные ливни и снижение температуры. Днем будет +11...+16, ночью до +5.

Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.

Прогноз в Украине 6 мая Скриншот

В центре страны будет теплее. Днем столбики покажут +14...+16, однако усилятся дожди.

На юге ожидаются незначительные осадки и относительно теплая погода. На востоке столбики термометров покажут максимум по Украине – 21 градус тепла.

В Киеве 7 мая будет до +15 днем и сильный дождь.

Прогноз погоды в Киеве 6 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в мае погода на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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