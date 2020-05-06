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6 мая • обновлено в 23:06
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Синоптики предупредили о похолодании в Украине: сильнее накроют дожди

2.4т
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В четверг, 7 мая, в Украине ожидается дождливая и прохладная погода.

Грозы покинут территорию страны. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

  • Температурный максимум составит 21 градус тепла.

  • Ветер по всей Украине будет западным 5-10 м/с.

  • Холоднее всего будет на западе страны днем столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла.

Синоптики предупредили о похолодании в Украине

Синоптики предупредили о похолодании в Украине

meteoprog.ua

В западных областях ожидаются сильные ливни и снижение температуры. Днем будет +11...+16, ночью до +5.

Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.

Прогноз в Украине 6 мая

Прогноз в Украине 6 мая

Скриншот

В центре страны будет теплее. Днем столбики покажут +14...+16, однако усилятся дожди.

На юге ожидаются незначительные осадки и относительно теплая погода. На востоке столбики термометров покажут максимум по Украине – 21 градус тепла.

В Киеве 7 мая будет до +15 днем и сильный дождь.

Прогноз погоды в Киеве 6 мая

Прогноз погоды в Киеве 6 мая

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в мае погода на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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