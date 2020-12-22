Синоптики предупредили о опасности на дорогах: прогноз погоды в Украине на среду

Погода в Украине в среду, 23 декабря, испортится: в большинстве регионов пойдут дожди и снег.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Также ночью и утром в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица, объявлен І уровень (желтый) опасности (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Предупреждение о непогоде в Украине 23 декабря. Укргидрометцентр

Дожди и мокрый снег ожидаются на западе, севере, в большинстве центральных, а также Одесской и Николаевской областях.

Температура воздуха в целом по стране ночью будет колебаться от 0 до 5 мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла.

Ночью на востоке, в Сумской и Полтавской областях до 5-10 мороза, днем – +1...+6.

На западе ночью около 0 градусов, а днем – до 7 тепла.

Погода в Киеве в среду также будет с осадками (дождь и мокрый снег), ночью – -3...-5, днем – от 1 мороза до 1 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали возвращение тепла в Украину.