Синоптики предупредили о морозах до 4 градусов в Украине в четверг

Погода в Украине в четверг, 12 ноября, будет сухой, однако прохладной, ночью – морозы.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, температура воздуха местами снизится до -4 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ветер прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью по стране ожидается от 3 тепла до 4 мороза; днем +2+8, на юге до 9 градусов.

В Киеве в четверг будет также сухо, ночью от 0 до 2 тепла, днем +5+7.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды до конца недели. Согласно ему, в некоторых регионах могут пойти небольшие дожди, а температура воздуха опустится аж до 7 мороза.