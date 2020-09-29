Синоптики предупредили о масштабных засухах на планете через 30 лет

Южное полушарие Земли может в будущем может столкнуться с более длительными и сильными засухами, а годовое количество осадков может снизиться примерно на 30%.

После 2050 года и до конца века глобальные средние температуры могут превысить доиндустриальные значение на 3 градуса, если в мире не сократят выбросы углерода, передает phys.org.

"Аналогичная картина наблюдалась в середине плиоцена 3 млн лет назад, когда уровни углекислого газа в атмосфере составляли 400 частиц на миллион, а температура поверхности моря в Северном полушарии выросла на 9 градусов и на 4 градуса в Южном полушарии", – опасаются синоптики.

Это может привести к заметным изменениям в количестве летних осадков в субтропическом поясе, в результате тропики и субтропики Южного полушария окажутся подвержены катастрофическим засухам.

Как писал OBOZREVATEL, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что второй месяц осени-2020 в Украине не станет исключением и продемонстрирует близкую к средним многолетним значениям температуру. Но не исключены и погодные сюрпризы.