Синоптики предупредили о дождях и снеге в Украине в воскресенье. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 15 ноября, будет облачной, местами с дождями и мокрым снегом.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди прогнозируют в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, на Сумщине – с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 5 тепла, на востоке и севере до 2 мороза.

Днем от 5 до 8 тепла, в западных областях – до +10.

В Киеве 15 ноября дожди, ночью +3+5, днем от 6 до 8 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика, погода до конца ноября трижды будет "минусовой", но ожидаются и два периода потепления.