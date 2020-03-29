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29 марта • обновлено в 07:59
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Синоптики порадовали теплым прогнозом погоды в Украине

1.8т
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В воскресенье, 29 марта, в Украине ожидается теплая, сухая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дожди ожидаются только в Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Так, на западе Украины температура воздуха днем от +14 до +17 градусов, ночью похолодает до 0...+5. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Преимущественно без осадков.

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

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В южных областях ожидается +13...+18 градусов днем, ночью от +3 до +7 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Днем дождь в Крыму.

На востоке страны +13...+16 градусов днем, ночью +1...+5 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Без осадков.

Погода в Украине 29 марта

Погода в Украине 29 марта

В северных и центральных областях Украины от +14 до +17 градусов днем, ночью +2...+4. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Без осадков.

В Киеве +14...+16 градусов днем, ночью похолодает до +2...+4. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Без осадков.

Как писал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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