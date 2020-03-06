Синоптики пообещали возвращение заморозков в Украину: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 6 марта будет облачной с прояснениями, но осадков по всей территории не ожидается.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, температурный максимум составит +16, а на запад страны и вовсе вернутся заморозки.

Погода в Украине сегодня Иллюстрация

Так, ночью в Украине ожидается от -1 до +7, днем – от +7 до +16. Холоднее всего будет на западе, там столбики термометров днем поднимутся не выше +10.

Теплее всего будет в центре и на юге – до +16. Ветер южно-восточный 5-10 м/с, без порывов.

В Киеве 6 марта ожидается пасмурная с прояснениями погода, ночью возможен дождь. Ночью темпетарута – от +5 до +7, днем - от +14 до +16.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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