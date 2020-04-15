Синоптики пообещали возвращение тепла в Украину: прогноз погоды на завтра
В четверг, 16 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых регионах все еще периодически будут идти дожди, но в целом в стране потеплеет.
В то же время на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в этот день ожидается снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
Осадки накроют только северные и восточные регионы страны.
Тепло ожидается на западе, части юга и в центральных областях.
Ночью все еще будут наблюдаться заморозки.
В некоторых регионах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
По данным синоптиков, 16 апреля ночью в северных областях, днем на востоке и северо-востоке страны пройдет небольшой дождь.
А вот на западе, части юга и в центре будет наблюдаться ясная погода. Солнце прогреет воздух до +10... +16 градусов.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны даже порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью в восточных областях ожидается +1... +6, на поверхности почвы будут заморозки до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 ... +15.
В столичном регионе ночью 16 апреля пройдет небольшой дождь, в остальное время без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1... +6, возможны заморозки, а днем будет до +15 градусов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым зсувам воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.