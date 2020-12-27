Синоптики пообещали Украине снег и гололед: прогноз погоды с понедельника

Погода в Украине в воскресенье, 27 декабря, обещает быть морозной и преимущественно без осадков. Тогда как со следующей недели большинство регионов нароют дождь и мокрый снег.

Такой прогноз до 29 декабря дают синоптики Украинского гидрометцентра. Он опубликован на странице в Facebook.

Отмечается, что в воскресенье только в южных, восточных и Днепропетровской областях с ночи пройдет снег. Дождь и мокрый снег, местами с гололедом прогнозируют 28 декабря на Винниччине, Житомирщине, Кировоградщине, Киевщине и частично на Черкасщине.

Такой же синоптическая картина будет 29 декабря, но уже на Закарпатье, Прикарпатье и в северо-восточных областях.

В последних в течение этих трех дней на дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

Столбики термометров 27 декабря из ночных 0...- 6 градусов днем поднимутся до -2... +4. В понедельник, 28 декабря, в Карпатском регионе, а 29-го в Черниговской, Полтавской, западных районах Сумской, левобережной части Киевской и Черкасской областей температура воздуха ночью опустится до -5... -11 градусов.

На остальной территории в течение 28-29 декабря в Украине, начиная с юго-запада, ожидается повышение температуры ночью до -1... +5, днем до +3... +8, на юге в пределах +8... +13 градусов. А в восточных и Сумской областях ночью будет ослабление мороза, днем около нуля.

В понедельник, 28 декабря, на западе, и дальше в начале недели в большинстве областей порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине на новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января.