Синоптики показали аномальное явление в Украине: температура колебалась от +5 до -20

Морозная погода в некоторых регионах Украины минувшей ночью, 18 ноября, удивила даже метеорологов.

На аномальное явление обратили внимание в Укргидрометцентре. На странице в Facebook синоптик Александра Хала показала карту с разными показателями температуры в регионах.

В частности, в то время, когда на Прикарпатье и Одесщине столбики термометров показывали 4-5 градусов тепла, на Луганщине они опустились до 20 градусов мороза.

"Контрасты температуры минувшей ночью (18 ноября) в Украине – на западе и юге +5, на востоке -20", – говорится в сообщении.

Судя с отметок на карте, -20 было в Меловском и Марковском районах Луганской области. В Донецкой области самая низкая температура достигла 11 градусов мороза.

На севере столбики термометров ночью показывали +2... +4, а в центре – в пределах -2... -4 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач отметил, что в период с 20 декабря в Украине может быть аномально теплая погода, которую он даже назвал "зимним бабьим летом". Однако спрогнозировал, что в последние дни 2020-го все-таки ожидаются небольшие морозы и осадки в виде снега.