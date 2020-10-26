Синоптики назвали регионы Украины, где во вторник пройдут дожди

Юрий Сергиенко Общество 20:49, 26.10.2020 Обновлено: 21:08, 26.10.2020

Погода в Украине во вторник, 27 октября, преимущественно будет теплой и сухой.

Осадки ожидаются только на небольшой части страны, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, дожди пойдут в Николаевской и Одесской областях.

Теплее всего будет на юге – воздух прогреется до 17-20 тепла днем и до 10-14 градусов ночью.

В западных и восточных областях днем +15+18, ночью от 6 до 9 тепла.

На севере и в центре днем ожидается от 13 до 17 тепла, ночью +6+9.

В Киеве 27 октября также солнечно, днем от 14 до 16 градусом, ночью +7+9.

Также с 26 по 28 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 27 октября.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, погоду 27 октября будет определять антициклон. На юге могут пойти лишь кратковременные дожди.

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