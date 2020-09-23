Синоптики назвали области Украины, которые в четверг накроют дожди с грозами

Погода в Украине в четверг, 24 сентября, в целом будет сухой, но некоторые регионы накроют кратковременные дожди с грозами.

По стране прогнозируется юго-восточный ветер, 5-10 м/с, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В целом по стране без осадков, однако в большинстве западных областей пойдет небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Так, осадки будут в Волынской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, на западе и юге 9-14; днем +23+28, в западных областях 20-25 тепла.

В Киеве 24 сентября будет сухо, ночью 8-10 тепла, днем +24+26.

Прогноз погоды в Украине на 22 сентября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали аномально теплую и сухую осень, а постепенное похолодание начнется в первых числах октября. К концу месяца может пойти первый мокрый снег.