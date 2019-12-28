Синоптики изменили прогноз погоды на Новый год в Украине

В Украине 31 декабря, несмотря на большинство прогнозов, все же может пойти снег. Ждать осадков стоит ночью.

Небольшой снег может выпасть в северных областях. А 1 января в Украину придет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Температура ночью 31 декабря достигнет в некоторых регионах -7°. 1 января будет около 0°. Днем -2...+4°; в Карпатах ночью до -9°, днем до -7°.

В Киеве и Киевской области 31 декабря днем осадков не предвидится, а ночью возможен снег. 1 января временами мокрый снег. Температура ночью 31 декабря достигнет -6°, а 1 января около 0°; днем -1...+4°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому прогнозируется теплая погода.

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